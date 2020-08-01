Американские силовики читали переписку протестующих в Telegram
01.08.2020, 19:08, Новости дня
Американские власти изучали переписки протестующих в Портленде в Telegram, утверждает издание The Washington Post.
Изучением переписки занималось министерство внутренней безопасности (МВБ) США, ведомство изложило свой анализ в разведывательном отчете, который был направлен ФБР и другим структурам, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты.
Протестующие обсуждали маршруты митингов и способы избежать полиции. Как ведомство получило доступ к переписке, не сообщается
Ранее и.о. замглавы МВБ Брайан Мерфи заявлял, что ведомство не занимается сбором и анализом электронной переписки протестующих или другой разведдеятельностью в отношении протестующих в Портленде.
Ранее сообщалось, что в Портленде полиция не справилась с ситуацией, в связи с чем глава американского государства Дональд Трамп ввел в город федеральные силы. В конце июля власти США решили вывести сотрудников силовых структур из города.
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