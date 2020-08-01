 

Заменят автоматы Калашникова. Пограничники получили новые штурмовые винтовки – Госпогранслужба Украины

01.08.2020, 18:55, Новости дня

10-й отдельный отряд оперативного реагирования “Дозор” получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм, это наиболее распространенный калибр оружия в странах НАТО. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Facebook.

“Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку. Верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа Пикатинни для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров. В этой модели применена газовая система CARBINE с регулируемым газовым блоком, который обеспечивает плавную работу автоматики”, – отмечено в сообщении.

По информации ГПСУ, модульная конструкция винтовки позволяет легко производить замену компонентов: цевья, пистолетной рукоятки.

Скриншот: Державна прикордонна служба України / Facebook

Винтовки UAR-15 производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США в компании Daniel Defense.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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