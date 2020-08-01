 

Скончался комбат “Украинской добровольческой армии” Гергерт

01.08.2020, 18:55, Новости дня

Скончался бывший командир 8-й отдельной роты ДУК “Правый сектор”, впоследствии командир 8-го отдельного батальона “Украинской добровольческой армии” Андрей Гергерт с позывным Червень. Об этом 1 августа батальон проинформировал в Facebook.

“С грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата, друга Червня Андрея Гергерта. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один герой Украины, который преданно защищал независимость Родины”, – говорится в сообщении.

В батальоне отметили, что комбат “долгое время боролся еще и с личным врагом – тяжелой болезнью”.

Дорогі побратими, друзі, патріоти України, з сумом повідомляємо, що зупинилось серце нашого Комбата Друга Червня Andriy…

Posted by Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії on Laupäev, 1. august 2020

10 февраля Гергерт рассказывал, что поступил в клинику австрийской столицы Вены с неоперабельным раком желудка.

Гергерт (Червень) – один из ближайших соратников экс-лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша. С 2014 года воевал на Донбассе. В 2016 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. У него четверо детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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