 

Ученые обнаружили свидетельство об НЛО в древних китайских летописях

01.08.2020, 18:53, Разное

Китайские исследователи смогли обнаружить в древних записях свидетельства об НЛО. О странных объектах писал математик и астроном Шэнь Ко – представители внеземных цивилизаций посещали Поднебесную в XI веке.
В описаниях ученого Шень Ко детально говорится о встрече с таинственным кораблем. Во времена правления императора Цзяю (1056-1064) светящийся объект нередко возникал в небе над Яньчжоу, располагавшимся в провинции Цзянсу. Он чаще появлялся ночью. Местным жителям удавалось увидеть НЛО поблизости озера Синкай.

Люди дали название “Жемчужина” невиданному ранее объекту. Согласно записям астронома, летающий предмет после погружения в водоем выныривал снова, а из открывающейся в “Жемчужине” двери струился такой яркий свет, что от него болели глаза. Жители даже решили построить в честь таинственного гостя на берегу Синкая павильон, якобы выполняющий роль убежища для НЛО. Строение назвали “Павильоном жемчужины”.





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