Разбивший окно машине ФСО срочник комиссован

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01.08.2020, 18:53, Новости дня

Срочник, разбивший окно в автомобиле ФСО во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья, сообщил информированный источник в медицинских кругах.

«По результатам психиатрического обследования принято решение о досрочном увольнении его из Вооруженных сил России», – сказал собеседник «Интерфакса».

Он пояснил, что молодой человек уже находится дома.

По данным СМИ, перед парадом в ознаменование 75-й годовщины Победы на Красной площади солдат-срочник из исторической роты устроил словесную перепалку с сослуживцем, после чего отказался выполнить приказ командира и покинуть строй. После этого молодого человека перевели в резерв, и он разбил стекло микроавтобуса ФСО. Нарушителя «под конвоем» увезли на допрос в военную прокуратуру.

Позже стало известно, что правоохранители не стали возбуждать уголовное дело в отношении срочника.





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