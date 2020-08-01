 

Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ

01.08.2020, 18:48, Новости дня

Игрока петербургского «Зенита» Арема Дзюбу признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги сезона-2019/20.

Кроме Дзюбы на премию лучшему игроку сезона претендовали Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все – «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Спартак2), Эрик Бикфалви («Урал»), передает ТАСС.

Победителя выбирали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты канала «Матч Премьер», представители СМИ и тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

Ранее «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок РФ по футболу. После матча игроки петербургской команды случайно разбили Кубок.





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