Вырос спрос на номера премиального класса в Крыму

01.08.2020, 18:48, Новости дня

Туристы стали испытывать повышенный интерес к номерам премиального класса к отелям в Крыму, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Загрузка высокая, больше всего Южный берег Крыма, там порядка 90-95% по основным объектам. Больше всего загрузка в сегменте премиальном, то есть пять звезд и выше. Эти отели затребованы очень здорово. Целый ряд премиальных отелей заполнены практически полностью, но безусловно, все равно можно найти место для размещения достаточно высокого качества и по очень разной стоимости: от высокой до очень доступной», – цитирует Волченко РИА «Новости».

Средний уровень загрузки отелей на полуострове составляет около 70% от возможного.

Волченко отметил, что туристы уже начали бронировать отдых в крымских отелях на зимние месяцы.

«Мы очень четко рассчитываем, что сентябрь и октябрь будут тоже достаточно хорошо заполнены. Об этом говорит глубина бронирования. В принципе глубина бронирования большая и зима уже бронируется потихоньку», – сказал министр.

В тройке лидеров российских туристов в Крыму – Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Также многие отели не повышали цены в этом сезоне, а некоторые даже снизили, отметил чиновник. «Мы отмечаем рост, прежде всего, в младшем сегменте. Он в пределах 15-20% в зависимости от отеля. В сегменте среднем он значительно ниже. В общем, целый ряд объектов не повышали стоимость, а некоторые на востоке и юго-востоке даже снизили», – добавил он.

Волченко отметил, что в ближайшие годы планируется нарастить номерной фонд полуострова.

«В наших планах в ближайший год-два дополнительно 4-5 тыс. номеров посредством реновации существующего номерного фронда, потому что есть большое количество объектов, которые требуют ремонта, а некоторые и перезапуска. А также строительство новых отельных комплексов», – сказал Волченко.

В ближайшие пять лет планируется увеличить номерной фонд до 20 тыс., указал он.

«Это позволит поменять экономическую картинку в регионе и создаст большое количество точек роста», – заключил Волченко.

В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров принял первый миллион отдыхающих в этом году. По его мнению, объем туристического потока беспрецедентный.