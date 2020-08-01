Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог

01.08.2020, 18:43, Разное

По его словам, Лукашенко был готов договариваться с Путиным после инцидента. Смысл в том, чтобы Кремль смог сохранить лицо после произошедшего, пояснил Сивицкий.

Взамен Лукашенко потребовал гарантий, что Россия не будет влиять на избирательный процесс в республике, утверждает Сивицкий. Стоит отметить, что он является одним из немногих белорусских экспертов, кто принял заявления руководства страны о “готовивших провокации российских наемниках” за чистую монету.

Первые консультации руководства РФ на уровне Совета безопасности прошли в день задержания россиян – 29 июля, сообщил Сивицкий. Дальнейшие заявления Москвы говорят о том, что Путин не собирается ни о чем договариваться с Лукашенко, считает политолог.

“Кремль принял решение не искать взаимоприемлемый выход из сложившегося кризиса, а реализовывать жесткий сценарий в отношении Лукашенко”, – заявил эксперт в беседе с порталом “Белорусский партизан”.

При этом он признает, что большинство белорусов уже не верят словам своего руководства. В обществе наблюдается тотальный кризис доверия к власти и государственным СМИ, пояснил Сивицкий.

30 июня Лукашенко приехал к Путину открывать памятник советскому солдату подо Ржевом. Жали друг другу руки, улыбались, возлагали венки, сажали вместе одну ëлку. 29 июля Лукашенко арестовывает 32 российских гражданина. Нормально вообще, как вы считаете? pic.twitter.com/t3Gs3icvkV

— Отец Русской Демократии (@wild_cat_Vasily) August 1, 2020

Напомним, что группа россиян из 33 человек была задержана в Белоруссии 29 июля. Местные СМИ заявили, что это сотрудники одной из частных военных компаний, которые прибыли в республику для дестабилизации обстановки в канун выборов.

В МИД России заявили, что группа следовала транзитом в Стамбул через Минск, а белорусская сторона обеспечивала логистику. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал обвинения в адрес Москвы “очень нелогичными” и отметил, что даже на Западе задержание россиян считают “срежиссированной акцией”.