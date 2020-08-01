Орлова прокомментировала попавшие в Сеть снимки с тайным возлюбленным

01.08.2020, 18:43, Разное

На днях поклонники разглядели избранника Ольги Орловой. Это стало возможным благодаря Джигану, с которым телеведущая была на одной вечеринке. Рэпер снимал видео с места событий и опубликовывал их в “Сторис” своего инстаграм-аккаунта. На некоторых кадрах видно, как Орлова танцует в компании седовласого мужчины, нежно обняв его за шею.

Пользователи Сети тут же принялись обсуждать возлюбленного телеведущей. Некоторые посчитали, что мужчина староват для Ольги.

Впрочем, Орлову не волнует мнение общественности. В беседе с подписчиками в “Инстаграм” знаменитость отметила, что ее личная жизнь вовсе не является “тайной за семью печатями”. Ведущая “Дома-2” лишь хотела оградить себя от небылиц, от которых она уже устала.

“Я люблю и любима! И мне все равно, что пишут!”, – заявила Ольга.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Июл 2020 в 1:41 PDT

Она не сомневается, что подверглась бы осуждениям, если избранник был бы моложе ее или даже ровесником. “Написали бы, что я плохо выгляжу на его фоне”, – предположила телеведущая. Она пожелала хейтерам найти любовь. Только так они перестанут писать гадости, считает Ольга Орлова.