Эксперты рассказали о нововведениях для российских водителей с 1 августа

01.08.2020, 18:30, Разное

С 1 августа в РФ вступили в силу новые правила для автомобилистов. Эксперты рассказали о нововведениях, которые они принесут.

Согласно сообщению «Инфореактора», более жесткими с 1 августа станут нормы, применяемые при ввозе. Так, были ужесточены нормы, связанные с ввозом в страну автомобилей с правосторонним расположением руля.

С новыми нормами, считают эксперты в области автомобильной индустрии, эксплуатация таких транспортных средств будет усложнена. Более того, с 1 августа усложнена и постановка таких машин на учет в госорганах.

Предусмотрены более сложные условия и для оформления легализации каких-либо изменений в конструкции авто. В случае необходимости продления или первого получения прав на вождение машины водителей также ждет новая процедура. Отсутствие диагностической карты при этом обойдется владельцу транспортного средства в 2 тысячи рублей штрафа. Однако данное нововведение не коснется частных перевозок, так как его действие предусмотрено только по отношению к грузовым перевозкам, службам такси и пассажирскому транспорту.

Повышен штраф и в случае не пройденного в предусмотренный законодательством срок технического осмотра автомобиля. При этом штрафовать водителей можно только один раз за сутки.