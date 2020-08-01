Турция и Азербайджан начали совместные учения
01.08.2020, 18:30, Новости дня
Военные Азербайджана и Турции начали совместные учения с боевыми стрельбами в азербайджанском городе Нахичевань, сообщила пресс-служба азербайджанского минобороны.
«Согласно сценарию учений, подразделения отдельной общевойсковой армии, силовых структур Нахичеванской Автономной республики и Вооруженных сил Турецкой республики были приведены в состояние полной боевой готовности и по тревоге выведены в районы учений», – цитирует ТАСС сообщение министерства.
На учениях планируется задействовать боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, военные уже начали учебные-тренировочные полеты с элементами высшего пилотажа.
Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян отметил важность недопущения провокаций в непосредственной близости от армянских границ во время азербайджано-турецких военных учений.
До этого Армения осудила Азербайджан за объявленные военные учения с Турцией.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет