 

Турция и Азербайджан начали совместные учения

01.08.2020, 18:30, Новости дня

Военные Азербайджана и Турции начали совместные учения с боевыми стрельбами в азербайджанском городе Нахичевань, сообщила пресс-служба азербайджанского минобороны.

«Согласно сценарию учений, подразделения отдельной общевойсковой армии, силовых структур Нахичеванской Автономной республики и Вооруженных сил Турецкой республики были приведены в состояние полной боевой готовности и по тревоге выведены в районы учений», – цитирует ТАСС сообщение министерства.

На учениях планируется задействовать боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, военные уже начали учебные-тренировочные полеты с элементами высшего пилотажа.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян отметил важность недопущения провокаций в непосредственной близости от армянских границ во время азербайджано-турецких военных учений.

До этого Армения осудила Азербайджан за объявленные военные учения с Турцией.





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