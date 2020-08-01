Диетолог Светлана Фус назвала полезную ягоду при остром расстройстве кишечника

01.08.2020, 18:30, Разное

Диетолог Светлана Фус назвала ягоду, употребление которой поможет избавиться от острого расстройства кишечника. Речь идет о чернике, с древних времен известной свойствами при лечении различных заболеваний.

В чернике содержится большое количество аскорбиновой кислоты, витамина К, йода, марганца, железа, кремния, яблочной, молочной, хинной кислот. В составе побегов растения имеется вещество миртиллин. Оно действует, как инсулин, способствуя уменьшению уровня глюкозы в крови. По этой причине побеги включают в противодиабетические сборы.

Ягода богата дубильными веществами, поэтому она рекомендуется для людей, страдающих от острого и хронического расстройства кишечника и желудка. Продукт можно использовать, как средство от поноса у взрослых и детей, отметила диетолог. Самый важный компонент ягоды – антоцианы, придающие чернике яркий темно-синий цвет. Данные полифенолы являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки от воздействия свободных радикалов; борющимися с воспалительными процессами и повышающими резистентность сердечно-сосудистой системы к патогенам.