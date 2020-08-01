Звезда сериала “Скандал” Кэти Лоус и Адам Шапиро станут родителями во второй раз

01.08.2020, 18:25, Разное

Звезда сериала “Скандал” Кэти Лоус и ее муж и коллега Адам Шапиро, наиболее известный по таким фильмам как “Одинокий мужчина” и “Иллюзия обмана”, станут родителями во второй раз. Об этом беременная актриса рассказала лично на своей странице в Instagram.

Кэти Лоус на связи с Адамом ШапироМы хотим поделиться хорошими новостями! Малыш номер два появится на свет в ноябре этого года! Адам, Элби и я так взволнованы!- подписала она фотографию, на которой держит в руках снимок ультразвука. Кэти и Адам уже воспитывают сына Элби, который родился в октябре 2017 года. О первой беременности Лоус рассказала на шоу Джимми Киммела, отметив, что ее муж, с которым она состоит в браке с 2012 года, хотел назвать сына в честь звезды NBA Леброна Джеймса. Рассказала Лоус и о реакции коллег на ее беременность: так, по ее признанию, продюсер проекта Шонда Раймс знала о ее “интересном положении” еще до того, как она сама ей об этом объявила:

Я сказала ей через пять минут после того, как забеременела. А она уже это знала. Мне кажется, она знала даже точное время, в которое это произошло. Она – гений.

Пол второго ребенка ни Кэти, ни Адам пока не рассекретили – также неизвестно, определились ли они с именем ребенка. Узнаем в ноябре!

Кэти Лоус с сыном Кэти Лоус и Адам Шапиро