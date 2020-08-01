 

В TikTok ответили Трампу на слова о запрете приложения

01.08.2020, 18:16, Новости дня

Генеральный менеджер приложения TikTok в Соединенных Штатах Ванесса Паппас заявила, что компания планирует остаться на американском рынке надолго.

«Я хочу сказать спасибо миллионам американцев, которые используют TikTok каждый день, привнося творческий подход и радость в нашу повседневную жизнь. Мы слышали вашу многочисленную поддержку, и мы хотим сказать спасибо. Мы не планируем никуда уходить… Мы здесь надолго», – сказала Паппас, передает РИА «Новости».

Также в СМИ опубликовали заявление представителя TikTok, который заверил, что пользовательские данные в США хранятся безопасно.

«100 миллионов американцев используют TikTok для развлечения и связи, особенно во время пандемии… Пользовательские данные TikTok US хранятся в США со строгим контролем доступа для сотрудников. Крупнейшие инвесторы TikTok из США. Мы стремимся защищать конфиденциальность и безопасность наших пользователей», – говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах по запрету китайского приложения. Также он заявил, что не поддержит покупку TikTok какой-либо американской компанией.





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