Эксперты рассказали о повышенном риске заражения коронавирусом медиками по сравнению с пациентами

01.08.2020, 18:09, Разное

Объединенный коллектив британских и американских экспертов провел исследование на предмет особенностей заражения коронавирусом разными категориями населения. Выяснилось, что работники медицинских учреждений имеют примерно в три раза большую подверженность к инфицированию SARS-CoV-2 по сравнению с обычными пациентами.

Важные контрольные данные специалистам удалось собрать благодаря специальному приложению для смартфонов COVID Symptom Tracker App, разработанному учеными, представляющими Гарвардский университет (США) и Королевский колледж Лондона. Его функциональным назначением является отслеживание симптомов COVID-19 и быстрый сбор информации о распространении заболевания. В итоге необходимые данные были собраны с двух миллионов граждан Великобритании и США, установивших на свои гаджеты данную программу. Примечательно, что около 100 тысяч их них являлись врачами, медсестрами и другими работниками медицины. Результат обработки данных показал, что в среднем медработники обращались с жалобами на симптомы COVID-19 в 12 раз чаще, чем другие жители обслуживаемых ими регионов. После пересчета с учетом побочных факторов выяснилось, что превышение показателя типичного риска заражения составил 3,4-3,7 раза.

Стоит отметить, что в клиниках, сотрудники которых использовали средства защиты в недостаточном объеме, риск заражения превысил озвученный еще в 2,4 раза. В целом, по словам исследователей, негативная тенденция была связана с прецедентами повторного использования масок и респираторов, а также с невысоким их качеством. В частности, первый фактор увеличивал вероятность заражения на 45%, а второй – на 35%. Резюмируя итоги научной работы, эксперты отметили важность её результатов для профильных государственных органов в контексте обеспечения мероприятий по достижению безопасности медперсонала.