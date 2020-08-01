 

Британские ученые усомнились в точности модели распространения эпидемии коронавируса

01.08.2020, 17:53, Разное

Британские исследователи недавно заявили о недостоверности данных о результатах тестирования на коронавирус в домашних условиях, предоставляемых правительством Великобритании. По словам экспертов, данная тенденция ставит под сомнение точность модели распространения SARS-CoV-2 в стране.
По информации исследователей, представляющих Оксфордский университет, в настоящее время период использования домашних тестовых наборов идентифицируется со слов применяющих их жителей, а не отсчитывается с момента запроса на государственном онлайн-ресурсе. Соответственно, это провоцирует отсутствие конкретных данных о времени, необходимом для обеспечения своевременного выезда к людям с зафиксированным положительным результатом теста. Таким образом, лишенные упомянутой “важной информации” эпидемиологи имеют затруднения в быстром и точном определении местных вспышек из-за невозможности конкретного определения времени заражения.

Специалисты Института оценки массивов данных Оксфорда напомнили руководству Соединенного Королевства о большой чувствительности применяемой методики, в которой неправильная оценка данных приводит к искажению объективной картины эпидемии в стране. “Без более точной информации о сроках мы не можем сказать, в какой степени зарегистрированные сегодня случаи отражают эпидемию на этой неделе или на прошлой неделе”, – резюмировал один из авторов исследования, доктор Мишель Кендалл. Об этом пишет Sky News.





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