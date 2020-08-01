 

Трамп: США и Россия ведут переговоры над соглашением по нераспространению ядерного оружия

01.08.2020, 17:53, Разное

Дональд Трамп высказался относительно возможного дальнейшего военного сотрудничества с Россией. По заявлению президента Соединенных Штатов, страны ведут переговоры относительно соглашения по нераспространению ядерного оружия.
Как пишет сайт «Политэксперт», такое заявление американский лидер сделал во время брифинга в штате Флорида. С его слов, США были бы рады подписать договор с Российской Федерацией о ядерных вооружениях.

Стоит отметить, что перед этим российская и американская делегации обговаривали возможность сотрудничества в данной сфере. В течение четырех дней, с 27 по 30 июля, в Вене представители обоих стран обговаривали военные темы и вопросы безопасности в космосе. Также РФ и Соединенные Штаты ранее встречались на австрийской территории для принятия решения о сокращении вооружений.

Договор о принятии необходимых решений для сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений подписали десять лет назад. С тех пор соглашение стало единственным действующим на данный момент договором между США и Россией. Его срок действия истекает в следующем году. Несмотря на то, что американская сторона до этого не давала официального подтверждения на его пролонгирование, Москва выступает за продление взятых обеими странами обязательств. Если предложение Трампа будет одобрено представителями политикума Соединенных Штатов, можно рассчитывать на подписание соглашений по нераспространению ядерных боеголовок.





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