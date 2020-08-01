Полицейские начали проверку после нападения на туристов с нагайкой на крымском пляже

01.08.2020, 17:30, Новости дня

Полиция в Крыму проводит проверку после нападения на туристов охранника одного из санаториев с нагайкой, сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по региону Ольга Богославская.

«Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством», – сообщила представитель ведомства РИА «Новости».

Она добавила, что заявлений по этому факту в правоохранительные органы не поступало.

Ранее в СМИ и соцсетях опубликовали видеозапись, на которой мужчина в камуфляжной форме и с нагайкой на пляже пытался прогнать отдыхающих.

Ранее в Москве охранники медучреждения напали на водителя скорой помощи. Инцидент попал на видео.