Накопительные пенсии граждан России увеличатся на 9% с 1 августа

01.08.2020, 17:30, Разное

С 1 августа граждан России, являющихся получателями накопительных пенсий, ожидает очередное повышение. Согласно заявлению Пенсионного фонда Российской Федерации, выплаты увеличат сразу на 9%.

Как пишет «Политэксперт», новый расчет пенсий коснется порядка 80 тысяч получателей. 7,99-процентный рост, начиная с августа, запланирован для граждан, участвовавших в госпрограмме совместного финансирования для правительственных выплат.

При этом раньше в среднем в накопительной системе пенсионер получал за один месяц дополнительно 956 рублей. Средняя срочная пенсионная компенсация равна 1 705 рублям.

Согласно информации, предоставленной ПФР, размер перерасчета выплат накопительных пенсий был определен согласно данным о результатах инвестирования в пенсионные накопления в прошлом году. Получателями средств станут свыше 80 тысяч граждан страны.