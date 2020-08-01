 

Вывод марсохода “Настойчивость” на орбиту сопроводился некритичными проблемами

01.08.2020, 17:09, Разное

Специалисты NASA сообщили, что при выводе на орбиту ракеты Atlas V, содержащей на борту марсоход “Настойчивость”, произошло два проблемных инцидента. Технические несоответствия вызвали необходимость в вынужденных корректировках, однако к поломке основного оборудования не привели.
Одной из упомянутых проблем стало появление аварийного сигнала с системы температурных датчиков о появлении критического переохлаждения космического корабля. Примечательно, что порог для него был изначально установлен сниженным, однако критическое значение все же было превышено при попадании ракеты в тень Земли, и это вызвало автоматический перевод системы в “безопасный режим”. По словам астрономов, подобная ситуация допускалась изначально, но в ходе предстартового тестирования не происходила. Впрочем, в центре управления полетом инцидент не считают опасным, поскольку коррекция траектории полета может произойти лишь через пару недель, а до этого времени космический корабль предположительно выйдет из режима ожидания.

Вторая проблема заключалась в невозможности получения данных телеметрии с борта марсохода и носителя на оборудование наземной системы дальней космической связи NASA Deep Space Network. Как рассказали специалисты, похожая ситуация имела место и при запуске предыдущей версии марсохода еще в 2011 году. Однако и данное техническое несоответствие критических последствий не вызвало – служба слежения отклонила антенну в сторону от ракеты, скорректировав затем параметры точной настройки на канал связи с ней. По данным ученых, в настоящее время космический корабль с марсоходом уже миновал орбиту Луны и продолжает продвижение к Марсу.





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