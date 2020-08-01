Минэкономразвития отреагировало на слухи о «новом налоге»

01.08.2020, 17:08, Новости дня

В правительстве РФ не планируется обсуждать введение новых налогов, заявили в пресс-службе Минэкономразвития, комментируя сообщения в прессе на эту тему.

СМИ сообщали, что на портале нормативных и правовых актов появился документ, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог в размере 6,2% на замену НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, взносам в фонды и налогу на имущество.

Министерство пояснило РИА «Новости», что закон предусматривает оценку фактического воздействия нормативно-правовых актов, в проект плана такой процедуры могут поступать предложения от разных организаций и физлиц.

«Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено <…>. Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем», – добавили в ведомстве.

Глава министерства Максим Решетников сообщил, что эту тему на правительственном уровне не поднимали.