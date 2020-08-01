Мнение: СМИ – Лукашенко перенес инфаркт

01.08.2020, 17:06, Разное

Лидер Республики Беларусь по данным различных источников «перенес на ногах не коронавирус», а скорее гипертонический криз или апоплексический удар. Поводом для подобных заключений стали кадры того, как президент спускается по лестнице во ходе концерта «Славянский базар».

Преодолевая каждую ступеньку длинной лестницы Александр Лукашенко раскачивается из стороны в сторону, переменно приближаясь и отдаляясь от поручня, за который приходится держаться.

Официальная пресс-служба президента Беларуси прокомментировала все слухи коротко: «Не дождетесь». Сейчас все ждут понедельника, чтобы узнать, появиться ли Лукашенко перед телекамерами в полном здравии.

Некоторые связывают ухудшение здоровья «Батьки» с состоявшимися на днях переговорами с российской делегацией: мол разволновали его гости московские. Но если, что-то и было, то только по причине весьма шаткой внутриполитической «стабильности» персоны Александра Григорьевича.

И маленькая ремарка от Ремарка