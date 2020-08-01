Мнение: Рождение своей фигуры

01.08.2020, 17:05, Разное

Я поняла, что про собственную фигуру в поле придется объяснять с самых основ.

Не получается обойти.

В то время как многие люди вообще не представляют, что это такое, другие путают это с чем-то, третьи что-то ощущают, но привыкли иначе обозначать, придется ввести это понятие с нуля, хотя используем мы его уже давно.

С чужими фигурами все проще. Все почти могут отрефлексировать, как при мысли о каком-то человеке его образ словно вспыхивает светом и вызывает много эмоций. Это бывает, когда фокус внимания направляется на большую фигуру.

Некоторые думают, что образ рождается и исчезает в зависимости от направления фокуса. Подумали о человеке и появился его образ, перестали думать и он исчез. Такие люди и говорят, что все “в голове”. Они думают, что порождают образы своей мыслью и если не будут думать, ничего не будет.

Таких людей ждет много неприятных сюрпризов. Выясняется вдруг, что в случае сильных эмоций по отношению к кому-то они не контролируют свои мысли, мысли о человеке будто насилуют их головы, сами приходят, сами удерживают внимание, будто образ навязывается им и тянет из них эмоции. Это эффект большой фигуры в поле. Она сама захватывает фокус внимания.

Не понимая, как это происходит, люди приписывают человеку намерения. Им кажется, что человек по собственной воле проникает в их жизнь, напоминает о себе, держит.

Те, кто не так эгоцентричен, могут злиться на себя, бороться с собой, направлять на себя агрессию, в попытках перестать думать о ком-то.

Некоторые пишут письма в рубрику в стремлении вызвать на себя агрессию комментаторов и надеются, что это им поможет устыдиться и перестать думать о человеке и испытывать к нему влечение.

Это значит, что люди пытаются управлять фокусом внимания, не беря во внимание фигуры в поле.

Они занимаются чем угодно, но только не ростом своей фигуры. Хотя важно лишь это.

Фокус внимания – это Король, если выражаться в терминах алхимии и психоалхимии.

Король передает власть самой большой фигуре. Формально та фигура – фаворит, но по сути – правитель.

Чтобы власть в собственном поле принадлежала вам, ваша фигура должна быть там самой большой.

Если так получается, что чья-то фигура становится больше вашей, фокусом вашего внимания управляет она.

Фигура – это не человек, человек может ничего про вас не думать или думать что-то другое, а вот его фигура рулит вашим вниманием и вашей жизнью. Вы все делаете для того, чтобы сделать фигуру еще больше, еще сильней, одновременно пытаясь приблизиться к человеку, чья фигура рулит вашим полем.

Что такое своя фигура?

Это не Я.

То, что человек ощущает как Я – это пара Короля и Королевы, это его спонтанность и саморегуляция.

Спонтанность – это все желания, ощущения, влечения, весь этот эмоционально-чувственный поток.

Саморегуляция – это волевые решения, осознанные цели, разумные планы.

У людей в депрессии Королева фрустрирована, они ничего не хотят и почти ничего не чувствуют.

У людей в аддикции Король очень слаб, они идут на поводу своего влечения, эмоции захлестывают их.

Обычно аддикция в одном ресурсе сопровождается фрустрацией во всех остальных. Сцилла – подруга Харибды.

Фигура – это не Я.

Это то, чего по умолчанию у человека вообще нет, но он должен это вырастить и построить.

Представьте себе, ваша фигура в поле человека, с которым вы общаетесь, есть. Она может быть маленькой или очень большой, если он посвящает ей много внимания. Ваша фигура есть в поле родителей, близких родственников, ваших друзей, любовников, супругов, детей.

А в вашем поле ее может совсем не быть. Другие фигуры в вашем поле есть, а своей нет.

Это бывает, когда вы не посвящаете своей фигуре никакого внимания, не заботитесь о ней, не выращиваете ее.

Обратите внимание на парадокс. Ваш фокус внимания все время на себе, на ваших ощущениях, страхах, эмоциях, желаниях. А вашей фигуры в вашем поле нет, внимания ей вы не уделяете никакого.

Любая фигура растет от внимания, без внимания фигуры хиреют и тают.

Вы можете непрерывно думать о своей боли и все время кормить свою корону, но не уделять ни минуты внимания своей фигуре. Обычно так и происходит у тех, кто фокусируется на себе.

Именно оттого, что люди путают фигуру и корону, многие живут в яме.

Давайте попробуем разобраться, как выглядит своя фигура и как она выращивается.

Родители фигуры – Король и Королева, фигура – это их совместное детище. Результат их брака.

Чтобы появилась своя фигура, новое Я, полноценная личность, Король и Королева должны потрудиться.

Король должен направлять на вашу фигуру фокус внимания, Королева должна направлять туда энергию.

Сложность в том, что слово “должна” противоречит самой сути Королевы. Она делает только то, что хочет. Помочь Королеве захотеть то, что вам полезно, может только сильный Король. Сильный Король вызывает симпатию и любовь Королевы и она с удовольствием подчиняется ему, это даже нельзя называть подчинением, она солидарна с ним. Но сильного Короля без вашей сильной фигуры не бывает.

Получается замкнутый круг.

Пока у вас нет фигуры, вам неохота посвящать ей внимание, а когда она у вас уже есть и большая, вы находите в этом удовольствие и видите пользу (Королева любит свое детище и Король ему рад).

Своя фигура в поле выглядит похоже на чужие фигуры, но только она ваша.

То есть это тоже образ человека, отдельный от вашего Я, не в слиянии с Я. Но этот человек – вы.

Вы заботитесь об этом человеке, направляете, воспитываете, делаете все то, что делают родители для ребенка. Посредством Короля и Королевы вы стараетесь растить свою фигуру. Ваш Король все время стремится скинуть с себя отцовские обязанности, Королеву тоже тянет налево, они ссорятся между собой и иногда ненавидят друг друга, но если они хоть немного любят свое дитя и не считают, что это фикция, просто колобок из теста или кукла буратино из бруска, осознают важность фигуры, то они все-таки будут ее растить. И это сделает Короля сознательней, а Королеву добрей и гибче.

Только не увлекайтесь метафорами, не нужно в комментариях ссылаться на своего Короля и Королеву, это как счетные палочки, как картинки в букваре, нужны только на этапе, когда вы вообще не можете почувствовать в своем Я два конфликтующих начала и вам нужно их назвать. В идеале вы должны научиться синтезу энергии и воли и сознательному направлению их. Единству Я, подчинению Королевы Королю, но не насильственному, а по любви.

Чтобы своя фигура родилась, достаточно просто понять, что она может быть и должна быть. Чтобы фигура росла, вы должны вкладываться в нее, заботясь о ее красоте и силе, отдавать ей приоритет.

Смотреть на себя со стороны – это и есть видеть фигуру.

Это связано с самооценкой. Но если у человека нет стремления растить фигуру, его самооценка направлена на кормление короны.

Фигура объективна. Если вы хотите растить фигуру, вы должны стремиться к исчезновению короны, чтобы оценивать себя реалистично, чтобы видеть себя так, как вы действительно выглядите со стороны. Так, если бы вы были отдельным человеком и смотрели на себя непредвзято, но внимательно и оценивали себя как соседа, который не сделал вам ничего плохого, но и хорошего тоже не сделал ничего. Ровно смотрели бы, не проецируя страхи и желания. Вы должны видеть себя реального, а для этого надо как огня избегать вранья короны и того удовольствия, которое корона вам обещает за корм.

В вашем поле есть много фигур разной величины и должна появиться своя.

Вы должны привыкнуть жить со своей фигурой в поле, так, чтобы она стала для вас важней всех других.

Обратите внимание, не удовольствия свои должны быть вам важны, они важны любому эгоисту и важней всего на свете.

Наоборот, вы должны быть согласны пожертвовать удовольствиями, отказаться от кайфа, ради сохранения и роста своей фигуры. Не всегда удовольствия будут конфликтовать с ростом фигуры, но если возникнет конфликт, вы должны выбирать свою фигуру.

Понимаете, почему так важно это понятие – своя фигура?

Если вы говорите – любить себя, заботиться о себе – вы часто говорите про Королеву, про свой кайф, про свои амбиции, цель которых удовольствия.

А если вы отделяете понятие фигуры, то вы можете сознавать, что надо заботиться о своем образе, о своей репутации, о своей чести. Понятие чести перестает быть для вас пустым звуком. И понятие этики перестает быть украшением белого пальто.

Вы лепите свою фигуру как скульптор, из правильных поступков, из правильных мыслей и установок.

И это перестает быть неким абстрактным идеалом, который находится неизвестно где, в голове или где-то в книжках.

Фигура в поле – это совершенно конкретная вещь, и когда она вырастет у вас хоть немного, вы начнете ощущать ее физически.

Это сложно представить, но именно этим объясняется то, почему рапанов в любовных историях так быстро сдувает потоком вниз, рыбы вынуждены прятаться и хвататься за камни и кусты, чтобы не сдувало, нерыбы стоят на ногах, хотя и пошатываются от течения, а рыбак и вовсе стоит над полем и смотрит на поток сверху.

Помните китайское: “если сидеть на берегу, трупы врагов проплывут мимо?” Ключевое – на берегу.

Вы не окажетесь на берегу, пока не вырастите фигуру, но как только она достаточно подрастет, вы не сможете делать выбор не в ее пользу, она станет для вас слишком важной, важней, чем все остальное.

Вот это первая часть, необходимая для понимания рыбалки.

Дальше будем разбираться, каким образом ваша фигура связана с СЗ, с вашей субъективной значимостью для других.

Какое-то понимание появилось? А было? Прояснилось что-то новое?

Только не начинайте с “спасибо, теперь понятно” – и дальше какую-то пургу. Формулируйте корректно, не пересказывайте, поделитесь полезной другим рефлексией, если она есть.

Чем фигура от короны отличается все поняли? Как их не перепутать?