Мнение: Советский десант в Калифорнии

01.08.2020, 16:56, Разное

В 1957-м году студенты одного из Калифорнийских колледжей решили разыграть граждан и устроили костюмированную постановку "Высадка советского десанта в Калифорнии". Все закончилось задержанием "советского десантника".

https://vk.com/negativefilm?w=wall-27725025_309487 – фото вот отсюда

И еще из интересных накопившихся материалов.

1. Модель подводной лодки "Навага" в разрезе – https://picturehistory.livejournal.com/5707060.html (как выглядит внутри подводная лодка проекта 667А

2. Левое обозрение – https://shdov.livejournal.com/442.html (автор взялся за достаточно интересный проект обозревать многочисленные левые сайты и проекты)

3. Про памятник Колчаку в Стерлитамаке – https://www.youtube.com/watch?v=rxS5ueiNL-k (о том, кто и зачем лоббирует его установку)

4. Оманская политика "медиатора" на Ближнем Востоке – https://www.youtube.com/watch?v=zi37EAdT3jQ (о политике лавирования Омана в регионе поглощенного гибридными войнами)

5. ОТК "Эльбрус" в Афганистане – https://ufsnp2015.livejournal.com/105692.html (фотографии времен Афганской войны)