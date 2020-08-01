Настя Ивлеева официально возвращается в программу «Орел и Решка»

01.08.2020, 16:53, Разное

Анастасия Ивлеева пояснила об очередном повороте в своей судьбе. Оказалось, что известная блогерша возвращается на место ведущей программы «Орел и Решка».

Как пишет «ГлобалМСК», о возвращении в популярное телевизионном шоу, посвященное теме путешествий, Ивлеева написала на странице своего аккаунта в соцсети Instagram. Причем девушка решила привлечь поклонников для того, чтобы собрать их голоса в свою поддержку. Инициативу звезды фолловеры встретили с энтузиазмом, за короткий срок оставив несколько десятков тысяч комментариев. При этом по предложению самой блогерши для ее появления в шоу необходимо было собрать полмиллиона отметок «Нравится». Их поклонники девушки собрали всего за несколько часов.

Следует отметить, что несколько дней назад Ивлеева пояснила о заражении Covid-19. Коронавирусом ее заразил супруг, популярный певец Элджей, некоторое время пара считала недуг обычной простудой, однако в итоге результаты теста показали именно SARS-CoV-2. Вместе с мужем телезвезда сейчас проходит курс лечения, сразу после которого она вернется на экраны.

Ранее Анастасия Ивлеева уже работала в программе и, по ее признанию, сожалеет об уходе из передачи. Впервые в проекте она появилась в 2017 году, составив пару Антону Птушкину. После ухода из «Орла и Решки» звезда снова вернулась в передачу, ее партнером в этот раз был Андрей Бедняков. Новое возвращение селебрити уже получило официальное подтверждение в пресс-службе телепрограммы.