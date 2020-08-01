 

Массовая вакцинация от коронавируса может увеличить заболеваемость

01.08.2020, 16:53, Разное

Вакцина, которая создается от коронавируса, может быть испытана на группе добровольцев. Однако повсеместная вакцинация поспособствует всплеску заболеваемости. Такого мнения придерживается вирусолог Александр Чепурнов.
Стало известно, что исследователи завершили клинические испытания отечественной вакцины против коронавируса. На это специалисты потратили несколько месяцев. Массовая вакцинация россиян должна начаться уже ближайшей осенью. Первыми станут прививать врачей и учителей. По словам Чепрунова, отдаленные последствия вакцинации большого количества людей до сих пор не изучены.

Специалист считает, что нужно время, чтобы понять и проанализировать последствия воздействия вакцины. Среди них может присутствовать феномен усиления вирусной активности. Также стоят четко понимать, от каких доз коронавируса разработанный препарат станет защищать человека. Чепрунов привел в пример прививание населения от клещевого энцефалита. Поскольку препарат не был испытан до конца, произошло множество летальных исходов.





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