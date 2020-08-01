 

В Индии зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с коронавирусом

01.08.2020, 16:40, Новости дня

За прошедшие сутки в Индии было подтверждено 57 118 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является максимальным суточным приростом с начала эпидемии COVID-19. Об этом сообщает The Times of India, ссылаясь на данные министерства здравоохранения страны.

Общее количество подтвержденных случаев достигло 1 695 988. По этому показателю Индия занимает третье место в мире, уступая только США (4,56 млн) и Бразилии (2,66 млн).

За прошедшие сутки в Индии скончались 764 человека (всего с начала эпидемии – 36 511). Выздоровели 1 130 885 пациентов (более 64% от общего количества подтвержденных случаев).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 1 августа в мире было подтверждено почти 17,6 млн случаев заражения COVID-19, 10,33 млн из них выздоровели, более 679 тыс. скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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