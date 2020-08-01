 

Раскопки археологов помогли найти причину последнего оледенения

01.08.2020, 16:30, Разное

Американским археологам удалось выяснить, что последнее оледенение, которое произошло 13 тысяч лет назад, произошло не из-за падения метеорита. В нем виновата целая серия извержений различных вулканов.
Климат Земли внезапно погрузился в ледниковую фазу примерно 12,8 тысячи лет тому назад. Этому предшествовало общее потепление. Именно в данный период погибли мамонты. Существует версия, что похолодание произошло из-за «кометного дождя» или же падения крупного метеорита. Также исследователи предполагали, что в этом виновато массовое извержение вулканов. Выбрасываемые вместе с лавой твердые частицы и пепел могли сформировать специфическую атмосферную смесь, напоминающую аэрозоль. Она отражала лучи Солнца и не пропускала их к поверхности планеты.

Ученые из двух американских университетов провели раскопки в пещере Холла. Там они обнаружили доказательства в пользу так называемой «вулканической» версии. В этой пещере возраст отложений составляет от 6 до 12 тысяч лет. Ряд горизонтов имеют геохимические характеристики вулканических извержений.

Специалисты провели изотопный анализ осмия и измерили уровень сидерофильных элементов в пещере. Соотношение последних свидетельствует об их земном происхождении.





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