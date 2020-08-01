Врач Георгий Сапего: Продукты из холодильника могут предотвратить развитие рака желудка

01.08.2020, 16:30, Разное

Врач Георгий Сапего объяснил, что большая часть продуктов из холодильника может предотвратить развитие рака желудка у человека. Предположение основано на исследованиях ученых из Великобритании.

Научные специалисты смогли доказать, что употребление продуктов, хранящихся в холодильнике, позволяет существенно снизить риск возникновения опасного заболевания. Эффект достигается только спустя 30 лет регулярного потребления пищи, хранящейся в правильных условиях. Есть оставленную в тепле и на свету пищу не безопасно, так как они она быстрее окисляется и подвергается разложению в результате солнечного излучения.

Полезные свойства содержимого холодильника связаны с сохранением микроэлементов, витаминов и антиоксидантов. В холодном состоянии фрукты и овощи могут дольше оставаться свежими. Эксперт рекомендует хранить мясные продукты без добавления соли, консервантов и любых других веществ, способных причинить вред ЖКТ. В охлажденных продуктах содержится меньшее количество опасных для желудка плесени и бактерий.