 

Ахеджакова заявила о «несмываемом пятне» на репутации у Гармаша

01.08.2020, 16:30, Новости дня

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что заявивший о «чудовищной ситуации» в театре «Современник» артист Сергей Гармаш «это пятно никогда не смоет».

«Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков. Он пришел на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты», – сообщила Ахеджакова РИА «Новости».

Она отметила, что Рыжаков известен, у него много наград. По мнению артистки, режиссер предлагает интересные задумки, в которых есть место для каждого актера.

«Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы у нас работал Валера Фокин, этого бы не случилось, никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре», – сказала Ахеджакова.

Напомним, Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. В своем открытом письме Гармаш сообщил, что в театре после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек сложилась «чудовищная ситуация».

Представитель актера Олег Будрин сообщил, что уход Гармаша связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.

Другой актер «Современника», сын артиста Михаила Ефремова Никита Ефремов, также комментировал эту ситуацию. Актриса «Современника» Ольга Дроздова назвала фейком сообщения об уходе из театра актера Сергея Гармаша.





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