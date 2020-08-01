Кэти Топурия в свободных нарядах спровоцировала слухи о беременности

01.08.2020, 16:30, Разное

Известная российская певица Кэти Топурия в очередной раз спровоцировала слухи о своей беременности. На ее странице в социальной сети Instagram появились сразу два провокационных снимка, где она запечатлена в нарядах свободного кроя.

Уже около года Кэти Топурия встречается с бизнесменом Львом Деньговым. На руке артистки фанаты в последнее время заметили обручальное кольцо. Сама же знаменитость предпочитает не распространяться о своей личной жизни. После публикации свежих фото фанаты начали подозревать, что солистка «А-Студио» вскоре подарит избраннику малыша. От первого брака у нее уже есть дочь Оливия, которая недавно отпраздновала 5 лет.

На одном из снимков Кэти Топурия позирует на шезлонге в черном комбинезоне. Фотография сделана издалека, но фолловеры рассмотрели у артистки округлившийся живот. На более свежем снимке певица предстала в асимметричном белом наряде, повернувшись к камере вполоборота. В комментариях знаменитость многие начали поздравлять с беременностью. Сама же Топурия не опровергла и не подтвердила догадки пользователей.