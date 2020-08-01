Жители Хабаровска снова вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Фургала

01.08.2020, 16:29, Разное

Протесты идут уже 22-й день.

В Хабаровске снова проходит несогласованная акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала.

Шествие началось на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, затем люди прошли по центральным улицам и вернулись на площадь. Долгое время люди шли под проливным дождем, участники акции скандировали в том числе «И в жару, и под дождем за Фургала мы идем», «С нашей Родиной беда – просыпайся вся страна» и «Свободу Фургалу». Участников акции сопровождали машины, которые сигналили в знак поддержки. По оценке корреспондента «Новой», на нее вышли около десяти тысяч человек. Мэрия города оценила число участников в 3,5 тысячи.

Люди вышли на протесты и в других городах: во Владивостоке в митинге участвовали несколько десятков человек, отмечает DVHab. Первоначально сообщалось об одном задержанном, однако VL.ru пишет, что были задержаны трое участников протестов. Еще одну активистку задержали у отделения полиции, сообщает «ОВД-Инфо». Шествия прошли также в Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.

В Хабаровске протесты идут уже 22 день. Самой массовой акцией стала прошедшая 25 июля: тогда на улицы города, по данным СМИ, вышли десятки тысяч человек, мэрия сообщала о 6,5 тысячах.

Протесты начались 11 июля – на следующий день после ареста Фургала. Экс-губернатор сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах.

Врио губернатора после ареста Фургала стал Михаил Дегтярев, до этого занимавший должность депутата Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения.

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