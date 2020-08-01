У России там «Кинжал» – датский аналитик предсказал конфликт в Арктике

01.08.2020, 16:20, Новости дня

Риск, что между Россией и НАТО возникнет конфликт, особенно высок в Арктике, поскольку международные правила игры для этого региона размыты, считает датский военный аналитик Андерс Пук Нильсен. Кроме того, как рассказал он изданию Berlingske, у РФ есть новое оружие — ракета «Кинжал», которой Западу пока нечего противопоставить.



Reuters

Российский истребитель МиГ, на брюхе у которого закреплена ракета дальнего радиуса действия, поднимается с Земли Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане и держит курс на Гренландию. Через несколько минут полёта ракета отделяется от самолёта и отправляется в космос, чтобы спустя мгновение вновь пройти через атмосферу со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и уничтожить радиолокационную станцию базы Туле. Как пишет Berlingske, данный сценарий — это уже не просто фантазии — сегодня РФ действительно на это способна.

Как отмечает датское издание, неизвестно, насколько далеко летит новая российская ракета «Кинжал», но одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике. Военный аналитик Академии обороны, капитан-лейтенант Андерс Пук Нильсен уверен, что «Кинжал» — такое новое оружие, какому Соединённым Штатам просто необходимо найти противовес в Гренландии.

«Радары Туле — часть ракетного щита, и в случае войны русские точно захотят их уничтожить. А сейчас они практически никак не защищены, так что у американцев появились новые задачи в Гренландии», — говорит Пук Нильсен.

Кроме того, новая сверхскоростная ракета и то короткое время на реакцию, которое она оставляет противнику, демонстрируют, как быстро что-то может пойти не так в конфликте между Западом и Россией.

«В настоящий момент ситуация довольно напряжённая, есть риск, что будут сделаны ошибочные выводы, что-то пойдёт не так и спровоцирует эскалацию», — добавил военный аналитик.

Помимо Арктики уже много лет при обсуждении угрозы Дании и НАТО со стороны РФ особенно много внимания уделяется Прибалтике, однако, по мнению Андерса Пука Нильсена, в смысле опасных конфликтов гораздо больший потенциал именно у Арктики, которая обладает для РФ символическим значением.

Россия обеспечила там себе очень сильную военную позицию за счёт того, что международные правила игры для этого региона размыты, поэтому Запад очень рискует сделать нечто такое, что встревожит Россию. Например, если США действительно начнут посылать военные корабли на Северный морской путь, чтобы показать, что речь не идёт о внутренних водах России.

«Я думаю, русские воспримут это как экстремальное нарушение их суверенитета, и ситуация может выйти из-под контроля», — считает Андерс Пук Нильсен.