Ученые заявили, что мир ожидает “Всемирный потоп” в 2100 году

01.08.2020, 16:09, Разное

Планете Земля предстоит пережить “Всемирный потоп” в 2100 году. К такому выводу пришли специалисты из Университета Мельбурна. По их словам, на это указывают происходящие в мире катаклизмы.

В своем отчете исследователи напомнили: уровень воды в реках и океанах стремительно растет, участились ураганы и наводнения. Все это, по мнению экспертов, указывает на то, что Землю ожидают не самые лучшие времена. Специалисты заявили: человечеству следует знать о таких перспективах и начать подготовку к борьбе со стихией. Чтобы ей противостоять, людям необходимо, в первую очередь, резко сократить выброс углеродов, которые провоцируют глобальное потепление и таяние ледников. В случае если такие меры не будут предприняты, половина прибережных районов окажется затопленой.

На сегодняшний день более 600 миллионов человек живут вдоль береговых линий. Если уровень воды продолжит повышаться, то их быт, инфраструктура и среда обитания будут уничтожены. Первыми жертвами “Всемирного потопа” могут стать Россия, Австралия, Китай, США, Индия. Если будет реализован самый худший сценарий, то могут погибнуть примерно 287 миллионов человек. Возможный ущерб оценивается в 14 триллионов долларов.