 

Samsung может перестать продавать флагманские смартфоны 2019 года

01.08.2020, 16:09, Разное

Компания Samsung в скором времени может прекратить продажу флагманских смартфонов 2019 года выпуска. Речь идет об устройствах Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Пока эти сведения на подтверждены официально южно-корейским производителем.
Иногда люди покупают модели старого поколения после того, как на рынок выходят новые флагманы. Первые, как правило, снижаются в цене, но по ключевым параметрам остаются вполне актуальными. По словам ряда инсайдеров, со смартфонами компании Samsung в этом году так сделать не получится.

В скором времени смартфоны серий Galaxy S10 и Galaxy Note 10 могут перестать появляться на прилавках магазинов электроники. Уже сейчас в свободном доступе нет Galaxy Fold в двух цветовых вариантах корпуса.

Аналитики считают, что южнокорейский производитель мог принять такое решение из-за ожидания низкого спроса на новинки. В виду своей доступности старые модели могут стать более привлекательными для клиентов.





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