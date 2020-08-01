В Ленобласти возле кладбища нашли труп мужчины в подгузнике

01.08.2020, 16:09, Разное

В Ленобласти в примерно ста метрах от кладбища был найден труп мужчины в подгузнике. Его обнаружили во Всеволожском районе.

Известно, что житель пролежал на земле около двух недель. Личность погибшего устанавливается сотрудниками полиции. На вид ему 50-55 лет.

Бездыханное тело мужчины обнаружили утром в пятницу, 31 июля. На теле погибшего отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. По факту случившегося продолжает проводиться проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.