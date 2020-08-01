Что вы знаете о сне?

01.08.2020, 15:56, Разное

Ученые пока до конца не могут объяснить, почему же мы спим, но продолжают обнаруживать интересные и даже абсурдные факты об этом пока еще загадочном физиологическом процессе. Вот несколько наиболее удивительных из них.

Мужчинам снится чаще секс, женщинам — кошмары

Хотеть не вредно? Да, уже ни для кого не секрет, что для большинства мужчин секс важнее, чем для женщин. Причем, как во время бодрствования, так и во сне. В 2009 году ученые из Университета Западной Англии провели анкетирование двух сотен мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет и опубликовали занятное исследование. Во первых, если женщин просят рассказать о самом ярком сне, они с большей вероятностью, чем мужчины, вспоминают кошмар. При этом мужские сны гораздо чаще содержат сексуальные сцены, скажем так, с полным контактом.

Прерванный сон хуже, чем бодрствование

Из-за недостатка сна вы можете быть раздражительным — общеизвестный факт. Так же исследователи обнаружили, что физическое состояние будет еще хуже, если ваш сон часто прерывается даже если вы легли пораньше, по сравнению с тем, что вы просто ложитесь спать поздно, но спите, как говорится, нон-стопом. Объясняется это довольно просто: те, кто постоянно просыпается, проводят меньше времени в глубоком сне (той самой целительной фазе сна).

«Совам» чаще снятся кошмары

В 2011 году турецкие исследователи проанализировали частоту ночных кошмаров по шкале от «0» («никогда») до «4» («всегда») у 264 студентов. В среднем, «совы» набрали 2,1 балла, тогда как средний балл у «жаворонков» составил 1,23. По мнению ученых такой разрыв не может быть статистической погрешностью. Ученые из лаборатории снов и кошмаров в больнице Сакре-Кер в Монреале провели онлайн-опрос почти 4 000 человек, котрый также подтвердил тот факт, что что ежедневный цикл тела человека, известный как циркадный ритм, может быть связан с ночными кошмарами. Всему виной гормон стресса кортизол, который достигает пика утром прямо перед тем, как мы просыпаемся, то есть в то время, когда мы входим в фазу быстрого сна. Исследователи полагают, что если в этот период сон продолжается, то повышение уровня кортизола вызывает яркие сны, чаще кошмары.

Зимой мы спим дольше

Люди не впадают в зимнюю спячку, но в снежный день нам сложнее встать с постели — научно доказанный факт. Анализ данных мозговой активности людей из разных географических зон показал, что в северных странах люди спят немного дольше по сравнению с теми, кто живет в теплом климате: 7 часов 20 минут против 7 часов 7 минут соответственно. Сомнологи утверждают, что продолжительность сна в зимний период меняется из-за сокращения светового дня, что сказывается на циркадном ритме. Так что вы теперь знаете, что писать в объяснительной после опоздания на работу.

Иногда мы спим как дельфины

Известно, что дельфины во время сна отключают только половину своего мозга. Недавнее лабораторное исследование нашло свидетельство подобного явления и у людей. В период глубокого сна мозг некоторых испытуемых показывал большую активность в левом полушарии. По словам исследователей, это остаток стратегии выживания, доставшейся нам от предков. Когда люди находятся в новой среде, левое полушарие может служить «ночным дозором», который экстренно будит спящего в случае опасности.

Мы спим дольше наших предков

Мы часто слышим, что современные люди тотально не высыпаются. Однако, на деле все не так. Исследование ученых из Чикагского университета показало, что за два десятилетия доля участников опроса, которые спят более 9 часов в сутки увеличилась с 28% (показатель 1985 года) до 37% (данные 2007 года).

Это не все. Современные технологии и электронные гаджеты часто обвиняют в том, что из-за них человечество так же стало спать меньше. Исследование 2015 года доказывает обратное. Ученые собрали данные о продолжительности сна жителей некоторых африканских племен и обнаружили, что люди в этих обществах спят менее 6,5 часов в сутки. При этом среднестатистических житель мегаполиса спит от 7 до 8 часов в сутки.