 

Ученые нашли в созвездии Геркулеса “новорожденную” первичную галактику

01.08.2020, 15:53, Разное

Японские исследователи недавно совершили важное открытие, найдя в просторах Вселенной “новорожденную” галактику со звездами третьей популяции. Её необычность заключается в минимальном содержании металлов – элементов тяжелее гелия и водорода.
Примечательно, что находку удалось обнаружить лишь благодаря специальному оборудованию – телескопу “Субару”, функционально направленному именно на процесс автоматизированного поиска космических объектов, имеющих необычно низкую концентрацию металлов. При помощи нейросети были проанализированы более 40 миллионов карликовых галактик с выполненных фотоснимков. В результате были выбраны сперва 27, а из них затем – четыре наиболее интересных объекта, сформированных относительно недавно и состоящих из первичной материи Вселенной. После детального изучения выяснилось, что карликовая галактика HSC J1631+4426, расположенная в 43 млн лет от Млечного Пути, имеет рекордно низкую металличность. Как рассказали астрономы, она уступает в этом отношении Солнцу ориентировочно в 62,5 раза.

По словам экспертов, открытие несколько меняет традиционное представление научного мира и свидетельствует о том, что состоящие из первичной материи Вселенной галактики могут не только существовать, но и образовываться в период современной космологической эпохи. Доказательством этому являются небольшой размер HSC J1631+4426 и высокий показатель скорости генерации новых звезд в ней.

Один из авторов научной работы, профессор Масами Оути, представляющий Токийский университет, отметил, что ранее обнаружение подобной галактики было малореальным. Обычные современные телескопы не способны видеть их, и задача смогла быть реализована только телескопом “Субару”. Исследователи выразили надежду, что создание новых подобных обсерваторий поможет в открытии еще ряда аналогичных объектов.





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