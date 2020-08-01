Россия может полностью открыть с 11 августа международное авиасообщение

01.08.2020, 15:53, Разное

Правительство Российской Федерации рассматривает вероятность отмены запрета на международные перелеты. Авиасообщение с зарубежными государствами для россиян при благоприятном прогнозе может быть полностью открыто уже с 11 августа.

Правительство Российской Федерации рассматривает вероятность отмены запрета на международные перелеты. Авиасообщение с зарубежными государствами для россиян при благоприятном прогнозе может быть полностью открыто уже с 11 августа.

Как пишет «Ньюинформ», рейсы во все страны мира стали темой обсуждения недавно проведенного совещания заместителя председателя Кабинета министров РФ. При этом ранее Татьяна Голикова уже затрагивала указанную тему, относительно частичного возобновления авиасообщения вице-премьер считала целесообразным предпринимать такой шаг только при условии взаимности снятия запретов со стороны властей других государств.

На сегодняшний день граждане Российской Федерации уже могут свободно и без ограничений летать в несколько государств. Так, с 1 августа возобновлены авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. Кроме того, Кабмином были сняты ограничения относительно рейсов на территорию Абхазии.

Самолеты международного сообщения будут осуществлять перелеты в воздушные гавани в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Пока решение об окончательном открытии всех направлений за рубеж не утверждено. Однако такой шаг может быть сделан уже в ближайшее время.