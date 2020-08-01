Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове

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01.08.2020, 15:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, овбиняемый в смертельном ДТП, находится под сильным влиянием своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщил артист Иван Охлобыстин.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката. Он, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела», – сказал Охлобыстин в разговоре с Пятым каналом.

Ефремов уверен в том, что его осудят, добавил артист. «Он с этим согласен, он этого хочет», – отметил Охлобыстин.

По мнению актера, обвиняемому нужно дать условный срок.

«Я бы ему на ногу железную байду какую-нибудь повесил, чтобы он – из дома в театр, из театра в дом. Прям на все эти пять-шесть лет, а может, и на десять. В тюрьму его сажать – безумие! Он по сути прекрасный человек и товарищ», – выразил мнение Охлобыстин.

Ранее актер заявлял, что у Ефремова начался «синдром Раскольникова», и тот сам желает попасть в колонию.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.





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