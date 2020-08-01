 

Новейшая самоходка для ВДВ «Лотос» начала испытания

01.08.2020, 15:48, Новости дня

Самоходное орудие «Лотос» для Воздушно-десантных войск вышло на приемо-сдаточные испытания, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Перспективное 120 мм самоходное артиллерийское орудие «Лотос» уже прошло предъявительские испытания сейчас проходит приемо-сдаточные испытания, в ходе которых специалисты военного представительства в ЦНИИточмаш принимают образец и дают заключение о его готовности к предварительным испытаниям», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, самоходка на предыдущих испытаниях прошла 80 километров и произвела 80 выстрелов. Из 57 пунктов приемо-сдаточных испытаний машине нужно пройти еще семь, в том числе проверку системы навигации, стопоров, и взвешивание.

В июне 2019 года заместитель главного конструктора «Лотоса» Дмитрий Мелихов предполагал, что первая опытная партия «Лотосов» может выйти в 2020 году после успешных госиспытаний.

Первые изображения САО «Лотос» были опубликованы в январе 2019 года, позже самоходку показали в действии.





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