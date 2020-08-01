 

Взлом Twitter-аккаунтов знаменитостей. В США задержали трех хакеров, один из них подросток

01.08.2020, 15:31, Новости дня

Федеральное бюро расследований установило личности трех хакеров, подозреваемых в причастности к взлому Twitter-аккаунтов американских политиков и бизнесменов. Об этом пресс-служба бюро сообщила 31 июля.

19-летнему уроженцу Великобритании Мейсону Шеппарду и 22-летнему Ниме Фазели из Орландо (штат Флорида) выдвинуты обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег и преднамеренном доступе к защищенной компьютерной сети.

Третий участник группировки является несовершеннолетним, федеральный орган не назвал его имени, а только место проживания – Тампа, штат Флорида.

Прокурор флоридского округа Хиллсборо Каунти Эндрю Уоррен в обращении, которое транслировалось в Twitter ведомства, заявил, что задержанный хакер – 17-летний Грэм Айвен Кларк. Законодательство Флориды позволяет предъявить подростку обвинение в организованном мошенничестве и преступном использовании личной информации как взрослому.

State Attorney Andrew Warren filed 30 felony charges against Graham Ivan Clark, 17, of Tampa, for scamming Americans, perpetrating the “Bit-Con” hack of @BillGates , @BarackObama , & @elonmusk Twitter accts. TY to our federal law enforcement partners. https://t.co/exyg4TCOw4 pic.twitter.com/dbdzLfjcNu

— State Attorney 13th (@sao13th) July 31, 2020

Хакеры 15 июля взломали учетные записи в Twitter крупных общественных деятелей и корпораций, включая экс-вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса и Apple.

Взломанные аккаунты отправили серию твитов с предложением классического мошенничества с биткоинами: фолловерам сказали, что, если они переведут криптовалюту на определенный биткоин-кошелек, они получат вдвое больше денег. Злоумышленники заработали более $100 тыс.

В ФБР установили взлом более 100 учетных записей. Жертвами обмана являются как пользователи Twitter, так и те, кто перечислял деньги на основании мошеннических записей, заявили в бюро.

Отделение киберпреступлений офиса ФБР в Вашингтоне проанализировало операции с блокчейном и деанонимизированными биткоинами за последние две недели, что позволило быстро идентифицировать двух из трех хакеров, сказано в сообщении.

После хакерской атаки компания Twitter временно блокировала все аккаунты, пароли к которым менялись или пытались изменить в течение последнего месяца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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