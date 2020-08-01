 

Россия пытается развязать в Украине войну всех против всех, чтобы сменить руководство государства

01.08.2020, 15:31, Новости дня

Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание конфликтов, разобщение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности. Об этом глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк написал в статье, опубликованной на сайте ZN.UA 1 августа.

“Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи и западного цивилизационного выбора, демонстрацию “искусственности украинской идентичности и государства” (в последнее время этот дискурс нам навязывают как извне, так и изнутри). Москва активно манипулирует фактором временно оккупированных территорий, пытаясь противопоставить народ Украины и “киевскую власть”, которая якобы предала предвыборные обещания по долгожданному миру в Донбассе”, – пишет Кондратюк.

По его мнению, цель РФ – “дестабилизировать общественно-политическую жизнь [в Украине] до такого уровня, чтобы Кремль смог поднять вопросы необходимости “гуманитарной помощи” и перекрыть кислород Украине “братскими” объятиями”.

“Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства “войны всех против всех” и проведении на этом фоне политически-диверсионной и/или силовой операции по смене руководства государства в среднесрочной перспективе”, – считает глава СВР.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. В последние месяцы высказывается предположение, что РФ может начать наступление с территории Крыма, чтобы захватить контроль над дамбой Северо-крымского канала, который до оккупации обеспечивал полуостров пресной водой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Адвокат назвал сроки обмена осужденного за шпионаж Уилана

29.06 / Главврач Коммунарки отреагировал на сообщения о пакетах для трупов возле больницы

17.07 / Руслана запустила кампанию по защите лесов Карпат

22.07 / Виктор Ляшко объяснил, почему не пошел в мэры Киева от команды президента

26.06 / В Германии призвали ужесточить позицию против санкций по «Северному потоку – 2»

07.07 / Троих полицейских задержали в Улан-Удэ за избиение подростка на допросе

27.06 / В результате стрельбы в Северной Осетии погиб человек

05.07 / Иран подал протест в Международный суд ООН из-за санкций США

29.06 / В территории комбайнового завода в Туле произошло экологическое бедствие

13.07 / Известный бренд Jaguar отложил выпуск нового XJ из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска