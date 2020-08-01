Создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер сообщил о намерении снять четвертый сезон

01.08.2020, 15:30, Разное

Спустя три года после закрытия «Ганнибала» сериал вернется на экраны. Выпустить четвертый сезон данного многосерийного фильма пообещал его создатель Брайан Фуллер. В настоящее время автор проекта находится в поиске поддержки со стороны кинокомпаний.

Сериал «Ганнибал» был закрыт в 2017 году после выхода последней серии третьего сезона. На такой шаг Брайан Фуллер пошел из-за неоправданно низких рейтингов. Вместо этого проекта он занялся многосерийными фильмами «Американские боги» и «Звездный путь: Дискавери». В своем интервью порталу Collider кинодеятель заявил, что намерен возобновить работу над развитием образов героев, созданных писателем Томасом Харрисом.

Съемки «Ганнибала» начались в 2013 году. Изначально предполагалось, что сериал будет выходить на NBS, но незадолго до премьеры Фуллер изменил свои планы. В результате его показ начался на крупной стриминговой платформе Netflix.

Не исключается, что проект сможет вызвать интерес со стороны руководства сервиса. Однако съемки сериала не начнутся, пока создатель «Ганнибала» не решит проблему с авторскими правами. Сегодня они принадлежат Марте Де Лаурентис и Gaumont International Television. Диалог по данному вопросу уже начат.