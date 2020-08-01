Психологический триллер What Happened появился в Steam

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01.08.2020, 15:30, Разное

Совместный проект Варшавской студии и независимого издательства Katnappe теперь доступен на онлайн-сервисе распространения компьютерных игр и программ Steam. Психологический хорор What Happened уже получил большое количество положительных отзывов.
Видеоигра предлагает ощутить себя в роли старшеклассника по имени Стайлз. Он является жертвой травли в школе, из-за чего находится постоянно в состоянии тревоги и депрессии. Также персонажа ожидает множество личных трагедий – предательство, разрыв дружбы. Без проявления к нему сочувствия ему очень тяжело. Игрокам предстоит вступить в бой с демонами – как с настоящими, так и мнимыми.

What Happened сочетает в себе симулятор ходьбы с хорором. Проект имеет схожесть с What Remains of Edith Finch. Целый ряд сцен напоминают сюжет триллера «Дом, который построил Джек».

Учитывая релизную скидку, игра обойдется геймерам в 418 рублей.





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