 

Британские медики назвали главные симптомы рака щитовидной железы

01.08.2020, 15:30, Разное

Британские медики рассказали о главных симптомах рака щитовидной железы. Злокачественная опухоль на ранних стадиях не всегда вызывает болезненные ощущения, поэтому важно следить за изменениями, происходящими в организме.
Симптомы опасного заболевания имеют связь с нарушениями, касающимися шеи и горла. В числе самых распространенных – появление комка на шее, не сопровождающееся болью. Рак щитовидной железы относится к достаточно редким видам опухолей. Чаще всего он развивается у женщин и не связан со старением, в отличие от многих других типов онкологии, поскольку может появляться у людей старше 30 лет.

Среди основных типов злокачественной опухоли выделяют папиллярную карциному, фолликулярную карциному, медулллярную и анапластическую карциномы. По словам представителей Cancer Research UK, самым распространенным признаком рака считается возникающий в области шеи ком, не вызывающий боли. Злокачественным может быть лишь одно из подобных образований, однако следует обратиться за помощью к специалисту при его возникновении.

По мере роста опухоли возникают такие симптомы как: опухание желез в шее, появление необъяснимой хрипоты, не проходящей неделями, боль в горле, затруднения во время глотания, сухой кашель, ощущение першения в горле. Патология способна негативно отражаться на выработке гормонов щитовидной железы и вызывать диарею, покраснение кожных покровов.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Личное: Дума-Хабаровск-СИЗО

29.06 / На границе России и Китая подрались два медведя

07.07 / Мнение: Право силы

13.07 / В СМИ вспомнили скандальные дебоши звезд советского кино и эстрады

17.07 / СМИ: Россия поставила белорусские власти на счетчик

07.07 / Мнение: Власть больше не нуждается в учителях, потому что она сама Великий учитель

15.07 / Скандалы: Российские корпорации ударились в валютные долги

29.07 / «Никто никуда не уходит»

16.01 / Послание о Возрождении России или Ренессанс, который объявил Владимир Путин

26.06 / Мнение: Нардеп Третьякова как ангел чистой расы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска