Британские медики назвали главные симптомы рака щитовидной железы

01.08.2020, 15:30, Разное

Британские медики рассказали о главных симптомах рака щитовидной железы. Злокачественная опухоль на ранних стадиях не всегда вызывает болезненные ощущения, поэтому важно следить за изменениями, происходящими в организме.

Симптомы опасного заболевания имеют связь с нарушениями, касающимися шеи и горла. В числе самых распространенных – появление комка на шее, не сопровождающееся болью. Рак щитовидной железы относится к достаточно редким видам опухолей. Чаще всего он развивается у женщин и не связан со старением, в отличие от многих других типов онкологии, поскольку может появляться у людей старше 30 лет.

Среди основных типов злокачественной опухоли выделяют папиллярную карциному, фолликулярную карциному, медулллярную и анапластическую карциномы. По словам представителей Cancer Research UK, самым распространенным признаком рака считается возникающий в области шеи ком, не вызывающий боли. Злокачественным может быть лишь одно из подобных образований, однако следует обратиться за помощью к специалисту при его возникновении.

По мере роста опухоли возникают такие симптомы как: опухание желез в шее, появление необъяснимой хрипоты, не проходящей неделями, боль в горле, затруднения во время глотания, сухой кашель, ощущение першения в горле. Патология способна негативно отражаться на выработке гормонов щитовидной железы и вызывать диарею, покраснение кожных покровов.