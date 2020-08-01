Вместо ослабления карантинных мер британцам предписали обязательное ношение масок

01.08.2020, 15:15, Новости дня

Великобритания планировала смягчение карантинных мер, начиная с субботы, однако премьер-министр страны Борис Джонсон «нажал на тормоз». По его словам, открытие казино и боулингов, а также проведение свадебных торжеств придётся отложить, как минимум, на пару недель. Более того, с 8 августа будет введено обязательное ношение масок в закрытых общественных помещениях, таких как музеи, кинотеатры и культовые сооружения, пишет телеканал Sky News.



Reuters

Смягчение карантинных мер в Великобритании откладывается, а ношение масок станет обязательным для большинства общественных мест не только на улице, пишет телеканал Sky News.

По заявлению премьер-министра страны Бориса Джонсона, полиция будет следить за соблюдением более строгих предписаний в том, что касается ношения масок. Кроме того, приостанавливаются планы по открытию боулингов и проведению небольших свадебных торжеств.

Планируемое ослабление карантинных ограничений в Великобритании откладывается, по крайней мере, на две недели, отмечается на сайте британского телеканала. Более того, с 8 августа ношение масок станет обязательным по закону в большинстве общественных закрытых помещений. На пресс-конференции на Даунинг-стрит Борис Джонсон рассказал о том, что решение «нажать на тормоз» было принято из-за ползущей вверх статистики заражений коронавирусом с целью «удержать вирус под контролем».

Главный врач Англии Крис Уитти, тем временем, предупредил, что страна «вероятно, достигла своих пределов или пределов того, что мы можем сделать с точки зрения открытия общества», не вызывая дальнейшего всплеска COVID-19. Это означает, что планы по открытию казино, боулингов и катков, которые должны были начать работу с субботы, теперь откладываются, по меньшей мере, до 15 августа, поясняет Sky News.

Кроме того, не будут возобновлены выступления в закрытых помещениях, а также пробные проведения более крупных собраний на спортивных площадках и в конференц-центрах. Также, вопреки первоначальным планам, не разрешается проведение свадебных приёмов до 30 человек.

Помимо этого, премьер-министр Великобритании объявил об ужесточении правил, касающихся ношения масок. Оно станет обязательным для таких закрытых общественных заведений, как музеи, галереи, кинотеатры и культовые сооружения. Эта мера вступит в силу с 8 августа.

Также Джонсон озвучил новый слоган для напоминания гражданам о необходимости соблюдения ограничительных мер: «Руки, лицо, пространство». Позже премьер-министр написал в Twitter: «Есть несколько очень простых способов, которыми мы все можем защитить себя и других от распространения коронавируса. Мойте руки, прикрывайте лицо и соблюдайте дистанцию». По словам Джонсона, большинство людей в стране соблюдают необходимые правила, но нужно сохранять дисциплину, расслабляться ещё слишком рано.

«На данном этапе мы не меняем правила о социальных контактах на национальном уровне», — добавил он, прежде чем предупредить о возможном дальнейшем ужесточении ограничений в случае необходимости. «Я не хочу говорить людям, чтобы они проводили меньше времени со своими друзьями, — заявил Джонсон. — Но если люди не будут следовать правилам и вести себя безопасно, нам, возможно, придётся пойти дальше».

По замечанию министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, эти новые ограничения «абсолютно необходимы». В интервью Sky News он пояснил: «Когда вы сталкиваетесь с такой пандемией, важно действовать быстро, если это то, что нужно сделать».