Пандемия отбросила экономику Италии в прошлый век

01.08.2020, 15:15, Новости дня

Вызванный коронавирусом кризис нанёс тяжёлый удар по экономике Италии и отбросил страну в прошлый век, пишет немецкая газета Die Welt. Ситуация усугубляется почти полным отсутствием экономического роста за последние несколько десятилетий. В итоге ВВП Италии сейчас ниже, чем был в конце 1998 года, перед началом существования еврозоны, а это означает, что страна не только не выиграла от единой валюты, но и утратила часть своего благосостояния.



Reuters

Нынешний экономический спад отбрасывает Италию в эру до еврозоны, пишет немецкая газета Die Welt. Производительность экономики страны сейчас ниже, чем была на момент начала существования зоны евро, а это означает, что Италия приобрела общеевропейскую валюту ценой потери благосостояния.

Во многих странах мира сейчас говорят об исторических экономических показателях, отмечает издание. Германия переживает рецессию века, США — сильнейший спад с 1946 года. Во Франции отмечается худшее падение экономики с начала ведения поквартальной статистики около 70 лет назад, а еврозона погрязла в глубочайшем кризисе в своей относительно короткой истории, подчёркивается в статье.

В Италии характеристика «исторический» приобретает двойное значение, пишет Die Welt. Третья по величине экономика еврозоны при нынешнем падении ВВП на 12,4% не просто переживает самый значительный спад за десятилетия. «Этот кризис полностью перечёркивает скромный рост экономики Италии за последние десятки лет и отбрасывает страну в прошлое столетие», — уверяет автор статьи.

Производительность итальянской экономики сейчас находится на уровне ниже того, который был в стране на момент начала существования еврозоны. Это означает, что Италия не только не выиграла от ввода единой валюты, но и потеряла из-за неё часть своего ВВП, поясняет издание.

Конечно, в Испании сокращение ВВП с апреля по июнь было ещё более значительным и составило 18,5%. Однако Испания до начала пандемии делала заметно более серьёзные успехи в развитии экономики. До начала текущего кризиса ВВП Испании составлял 148% по сравнению с тем уровнем, с которым страна вступала в зону евро.

Напротив, в Италии последние пару десятилетий наблюдался практически нулевой рост экономики. ВВП страны на начало пандемии составлял лишь 109% от того уровня, который был у Италии в конце 1998 года. После исторического обрушения экономики на фоне коронавируса ВВП страны составил лишь 91% от того, что было при вступлении Италии в еврозону.

Таким образом, дела у Италии обстоят ещё хуже, чем у Греции, которая переживала исторический крах в экономике во время кризиса евро в 2010 году. Греция пока не обнародовала данных за второй квартал текущего года, однако, по оценкам экспертов, ВВП страны должен составить около 92,2% от того уровня, который фиксировался в конце 1998 года.

До сих пор правительство в Риме исходило из того, что сокращение ВВП Италии за год составит 8%. Однако по прогнозам Еврокомиссии экономика Италии в этом году может сократиться на 11,2% — сильнее, чем в любой из 27 стран ЕС.

Как напоминает немецкая газета, когда вспыхнула эпидемия, Италия стала наиболее пострадавшей от неё страной в Европе. С февраля в Италии умерли от коронавируса более 35 тыс. человек. Для сдерживания эпидемии правительство в Риме ввело строгие меры, в значительной степени парализовавшие экономическую жизнь страны на долгие недели.

Чтобы справиться с кризисом, Италия, по словам премьер-министра страны Джузеппе Конте, должна получить €209 миллиардов из фонда восстановления ЕС, в том числе в виде дотаций на сумму €81 млрд, которые стране не придётся выплачивать самостоятельно, заключает Die Welt.