Эксперты назвали пять автомобилей с лучшей защитой от ржавчины

01.08.2020, 15:09, Разное

Эксперты составили список из пяти автомобилей с лучшей заводской защитой от ржавчины. Речь идёт о моделях без явного нарушения правил эксплуатации и без последствий ДТП.

В случае даже незначительного нарушения заводского слоя лакокрасочного покрытия или нарушений условий эксплуатации, кузов начнёт подвергаться коррозии заметно быстрее, нежели при обычных обстоятельствах. В случае отсутствия повреждений и нарушений, Porsche Cayenne демонстрирует хорошую антикоррозионную защиту прямо с завода. Речь идёт о моделях первого поколения, выпускавшихся с 2002 по 2010 год. Слабым местом являются места крепления пластиковых деталей и стыки. Audi A6 в кузове C6 демонстрирует не менее впечатляющие защитные качества. Всё дело в материале, ведь автомобиль сделан из алюминия. Единственным недостатком является низкий клиренс из-за чего антикор на днище можно повредить даже при очень аккуратной езде.



Volvo XC90 прекрасно защитили от ржавчины толстым слоем краски и трепетным отношением к сборке. Несмотря на это, места стыков и креплений пластиковых деталей, а также лонжероны, могут начать ржаветь раньше остальных мест в машине. Этих недочётов полностью лишён премиальный седан Volvo S80. Недостаток второго поколения заключается лишь в выцветании краски, но даже в этом случае кузов ржавеет крайне редко. Аналогичная ситуация с Mercedes-Benz S-класса. Процессы коррозии на крыльях, капоте, дверях и порогах практически невозможно найти, если автомобиль эксплуатировали и обслуживали правильно. Слабым местом является шумоизоляция задних крыльев, которая приходит в негодность, и без замены там начинает появляться ржавчина.