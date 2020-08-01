 

Эксперты назвали пять автомобилей с лучшей защитой от ржавчины

01.08.2020, 15:09, Разное

Эксперты составили список из пяти автомобилей с лучшей заводской защитой от ржавчины. Речь идёт о моделях без явного нарушения правил эксплуатации и без последствий ДТП.
В случае даже незначительного нарушения заводского слоя лакокрасочного покрытия или нарушений условий эксплуатации, кузов начнёт подвергаться коррозии заметно быстрее, нежели при обычных обстоятельствах. В случае отсутствия повреждений и нарушений, Porsche Cayenne демонстрирует хорошую антикоррозионную защиту прямо с завода. Речь идёт о моделях первого поколения, выпускавшихся с 2002 по 2010 год. Слабым местом являются места крепления пластиковых деталей и стыки. Audi A6 в кузове C6 демонстрирует не менее впечатляющие защитные качества. Всё дело в материале, ведь автомобиль сделан из алюминия. Единственным недостатком является низкий клиренс из-за чего антикор на днище можно повредить даже при очень аккуратной езде.

Volvo XC90 прекрасно защитили от ржавчины толстым слоем краски и трепетным отношением к сборке. Несмотря на это, места стыков и креплений пластиковых деталей, а также лонжероны, могут начать ржаветь раньше остальных мест в машине. Этих недочётов полностью лишён премиальный седан Volvo S80. Недостаток второго поколения заключается лишь в выцветании краски, но даже в этом случае кузов ржавеет крайне редко. Аналогичная ситуация с Mercedes-Benz S-класса. Процессы коррозии на крыльях, капоте, дверях и порогах практически невозможно найти, если автомобиль эксплуатировали и обслуживали правильно. Слабым местом является шумоизоляция задних крыльев, которая приходит в негодность, и без замены там начинает появляться ржавчина.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Теперь все ходы записаны: Общественный штаб проследит за голосованием по видео

27.07 / Мнение: Движение в неправильном направлении

06.07 / Ученые из Израиля опровергли существование здорового питания

03.07 / Дочь Анастасии Заворотнюк: “За эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась”

20.07 / Море слез и нецензурная брань: Канье Уэст провел первую встречу с избирателями

31.07 / Что произошло за ночь 31 июля

21.07 / Столичные полицейские потребовали снять плакат «Свободу Ивану Сафронову»

12.03 / Мнение: «Есть шанс, что проснется влечение»

12.07 / Консоль на ARM-процессоре и iPhone за 200 долларов: В Сети появилась информация о новых продуктах Apple

04.07 / Мнение: Лапша

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска